EXO灿烈亲揭男团集体传染「增肌病」！自爆「大只佬时期」遭粉丝集体除名：网上完全查无此人！

南韩传奇天团 EXO 的「门面担当」灿烈，日前大方公开自己出道 13 年始终如一的冻龄外貌秘诀，竟意外扯出一段「颜值差点回不来」的黑历史！在 27 日播出的 JTBC 热门综艺《认识的哥哥》中，灿烈与 SHINee 珉豪、文秀寅及郑圭民一同现身。节目中，他毫无偶像包袱地惊爆男偶像圈盛行的恐怖传染病——「增肌病」，更自揭曾因此遭到全网粉丝「无情抵制」的爆笑内幕！

节目中，灿烈直言不讳地表示：「男偶像之间，似乎都会流行过一种传染病，那就是『增肌病』。」他解释，通常男偶像刚出道时都是走骨感纤细的「纸片人」路线，但之后为了展现成熟的男人味，就会开始疯狂追求变壮。



而灿烈坦言自己退伍后也成了该病的「重症患者」：「因为退伍后太想变身钢铁硬汉，加上我本来非常瘦，单纯运动根本练不大，所以当时就拼命大吃增胖，把身体整整练大了一号。」



然而，这场男神的「野兽派转型」却让粉丝集体崩溃。后来他上网收看舞台反馈，才惊觉粉丝并不喜欢：「平时随便搜都有海量的饭拍照片跟舞台直拍，但唯独那段时期，粉丝们完全不肯上传。」发现粉丝的心意后，灿烈猛然惊醒，赶紧开始减重甩肉。



有了这次惨痛的翻车经验，灿烈后来看到队友世勋和 KAI 同样在服兵役时患上「增肌病」，立即以过来人身分极力劝阻：「其实当事人意识不到有问题，我也是照镜子的时候自我感觉超良好呢！」他开玩笑总结，原来粉丝们最爱的，始终是骨感的精实体态。



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