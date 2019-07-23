出道3年连1天都没有休息过！请夏读观众来信无预警泪崩T^T

好心疼请夏T^T 虽然高频度的回归让粉丝幸福感满满，但也希望请夏不要过度疲劳，至少在I.O.I重组的忙碌期之前犒劳一下自己吧......
本月16日请夏出演《I’m Celuv》时被问到休息时喜欢做什么，回答：「没有什么说得上是休息的时间。 没有日程的时候就上课、为舞台表演做准备，时间都安排得满满的。 」
MC问她如果有2周的休息时间想用来做什么，请夏听后微微一笑：「我有自信什么都不做。 如果有『什么都不做世界大赛』的话，我有自信拿到第一名。 」
原来，请夏自从2016年通过Ment《Produce 101》出道之后的3年来，一直在努力工作，几乎不曾有过休息的时间。
21日请夏出演EBS电台节目《请夏的倾听》，读到一则听众留言时突然泪流满面。 这位听众说：「请夏大人，您辛苦了，要保重健康哦。 」请夏闻言一时说不出话来，随后用手捂住了脸......
好不容易恢复一点平静之后，请夏艰难地说：「我没关系。 」但还是不断哽咽，MC於是很有sense地进了一段音乐，给请夏一些时间整理情绪。
看得人超级心疼她T^T
2019年7月22日
不过，请夏也在《I’m Celuv》里表达了对工作的热情：「虽然休息也很好，但我还是在努力制作音乐。 这个月和下个月都会给大家带去好消息。 」此外，请夏还将参加今年10月I.O.I重组的企划，希望她能在忙碌之中哪怕抽出一天、两天，让自己好好地放松一下啊~
（图源：EBS Radio、《I’m Celuv》节目截图，请夏FB）
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