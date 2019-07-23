【EXO首爾演唱會】隊長SUHO「被迫」送上腹肌福利♥ XIUMIN傳簡訊詢問伯賢傷勢！

EXO日前在首爾火熱開唱，隊長SUHO更是大秀腹肌，滿足了所有粉絲的胃口。
演唱會上除了有SOLO表演，燦烈世勳更是首度公開主打歌《What A Life》的表演，讓現場的粉絲們成為全球搶先目睹新歌舞台演出的觀眾！
除了眾人精彩的表演吸睛之外，最吸引眼球的就是SUHO了。 表演途中，和粉絲麼互動的EXO成員們開始拉扯SUHO的上衣，被強制「脫衣」的SUHO害羞地轉過身去，背對著粉絲們，然而大家還是看到他的「強盜寬肩」和線條緊實又性感的肌肉線條。
也許是隊友們想要讓所有的粉絲們都知道隊長擁有好身材，又強行將SUHO轉向粉絲，讓眾人大飽眼福。 而SUHO的立體雕刻巧克力腹肌就這樣「無意」展示給了大家。
最搞笑的是SUHO很是害羞，一再想要阻止隊友，然而隊友卻齊心協力地阻止他拉下衣服。 看到SUHO的肌肉之後，粉絲們紛紛表示：「我又陷入了愛情」、「超脫現實的好身材」、「SUHO背上紋著成員們的名字，好感動啊」等。
190719 #EXplOrationinSeoulDay1— (@ToAprilBoy_0412) July 19, 2019
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成員們舉辦演唱會的時候還收到了來自部隊隊友XIUMIN的問候，因為服役而不能和大家在一起的XIUMIN，隔空給辛苦的弟弟們送上了祝福。 短訊裡寫道：「大家今天的演出順利結束了嗎？ 沒有人受傷吧？ 伯賢的腿怎麼樣了」，還在擔心伯賢的傷勢，真的是位暖心的大哥。
「圖：twitter」
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