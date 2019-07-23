想解约却被骂惨的赖冠霖终於说出了原因！CUBE伪造印章私自转让合约

对於赖冠霖解约这件事在韩网上骂声不断（另一方面也有不少网友和粉丝表示支援），大多都是认为他没有坚持自己的初心，辜负了韩国粉丝们的期待。 终於，赖冠霖开口了，虽然是通过律师传达，但也让更多的人知道了解约原因。
赖冠霖的代理律师透露的解约原因有二，首先是经纪公司CUBE在未经赖冠霖本人的同意下，私自将赖冠霖在中国国内的独家活动经纪权转让给了协力厂商。 「赖冠霖於2017年7月25日与CUBE签订了经纪合约，2018年1月CUBE将赖冠霖在中国国内的活动经纪权独家转让给了协力厂商，但却未向赖冠霖本人或赖冠霖的父亲做出任何解释和说明， 赖冠霖也未从这份合约中的得到过任何分红，他本人也从来没有签订该合约，我方认为没有比这更严重的需要解除合约的事项了。 」
除此之外，CUBE还在未经本人同意的情况下伪造了私人档，这种行为无异於违法。 「签订专属合约当时，赖冠霖并没有私人印章，而是用亲笔签名代替的，但后来却出现了盖有他印章的档。 这也就是说有人故意刻印了印章，并在未经他本人同意的情况下，盖了印章。 这太荒唐了，简直不可理喻。 」
据悉，赖冠霖於今年4月得知了CUBE将自己在中国国内的独家代理权转让给协力厂商的事情。 3月份CUBE举办了「U&Cube Festival」公演，并安排赖冠霖参加，因此与中国方面的公司发生摩擦，在与中国活动经纪人对话的过程中得知了与中国公司签约一事， 最终因为各种原因导致原本正在商讨中的出演某档中国综艺的计画告吹。 另外，最初赖冠霖希望能够与CUBE和解，但CUBE拒绝了他的要求。
赖冠霖解约消息曝光后，网友纷纷表示担心。 7月22日晚，赖冠霖通过微博回应解约，并感谢大家的关心，称：「大家的关心都有收到，不要担心，相信所有的事情都会得到解决，一切都会好起来的。 漫长的夜晚!」 同时他也更新了IG，表示：「我也想知道怎么回事，大家不要担心，一切都会好起来，#Itsbeenalongnigh。」
「图：新浪微博、instagram、CUBE」
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