X1 成军后首直播　全员支持韩胜宇当队长！

成军还未满一周的 X1 在昨晚开了第一次的 V LIVE 直播，恭喜韩胜宇实至名归地当上队长，期待他们接下来的活动！
X1 於 22 日在 NAVER V LIVE 上以《X1 1st V LIVE》为题开了第一次的全员直播节目，从韩胜宇、曹承衍、金宇硕（金友席）、金曜汉、李翰洁、车俊昊、孙东杓、姜敏熙、李垠尙、宋亨俊到南道贤都再度正式向粉丝自我介绍，同时各自透露了未来想透过团体活动展现的多样化魅力。
先前便以传出 X1 将於 8 月 27 日和 Wanna One 一样在高尺 Skydome 举行出道演唱会，当天金宇硕在直播中已再度透露了这个好消息：「这是能亲眼看见粉丝的难得机会，所以我们一定会努力准备的。」而韩胜宇也表示：「能在那么大的场地表演，本身就是一个好好的几会，我们一定会好好准备、为大家带来美好的回忆。希望会有很多人来看我们！」
在昨晚的直播中，X1 也由成员现场投票选出了队长，最后由韩胜宇荣获自己以外的十位成员支持，毫无悬念地当选队长。姜敏熙说：「不用多说什么，他（韩胜宇）就是让人信赖。」金曜汉也表示：「他永远是我们的队长。」孙东杓则说：「（韩胜宇）有像爸爸一样可靠的感觉，应该很适合当队长，希望他可以成为我们 10 人的爸爸。」还不忘补上：「不过最受宠的小儿子一定是我。」
车俊昊回想了曾和韩胜宇一起表演的经验：「当时发现他有很棒的领导能力，觉得他很适合当队长。」李垠尙则说：「我一直有关注韩胜宇，他的领导能力真的太好了。」宋亨俊也说：「韩胜宇身为大哥，很会照顾也很会领导大家。」曹承衍也同样肯定：「一起表演过觉得他很会领导弟弟，也能把表演导向好的方向。」
在一片温馨的称赞中，李翰洁的见解显得格外有趣：「韩胜宇有我喜欢的性感长相，还有就像大家一路收看节目所发现的，他真的太适合当队长了。」南道贤也称赞：「无论实力或经验上，由他来当队长感觉都会很好。」
至於韩胜宇本人则在队长投票中选择了曹承衍：「他是兼具唱歌、舞蹈、歌声和饶舌实力的全方位艺人 (allrounder)，很会帮助朋友，也很擅长带动气氛。」
这个直播结束时已吸引了超过 200 万人观看，并获得了 2 亿多个爱心。韩胜宇最后代表 X1 表示：「以后我们会持续带来好消息，并准备好精彩的表演再次出现的，请大家多多期待！」
（照片来源：V LIVE、Swing Entertainment）
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