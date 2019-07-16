近期刚结束阿拉伯演唱会的Super Junior…团名变成「东海与他的朋友们」？

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东海和他的朋友们是最棒的组合！XD #李东海 #SuperJunior #东海与他的朋友们



Super Junior於12日晚间9时（当地时间）在位於沙乌地阿拉伯的第二大城市杰达的「King Abdullah Sports City」，举行「SUPER JUNIOR WORLD TOUR “SUPER SHOW 7S” in JEDDAH」。据了解，Super Junior是第一个在沙乌地阿拉伯举办单独演唱会的亚洲歌手。门票在3小时内就全部售罄，甚至导致售票网站瘫痪，让人更加感受到Super Junior的「火爆人气」。



而当地的时尚杂志「Harpers Bazaar Arabia」也通过官方SNS发来「贺电」，本来应该是想要表示「K-POP组合SJ刚结束演唱会」，却TAG了成员东海，变成「K-POP组合李东海刚结束演唱会」，引来众多粉丝留言。



其中一位粉丝留言：「印尼是：『始源和他的朋友们』，沙乌地阿拉伯是：『东海和他的朋友们』。我的宝贝可真有名（亲亲）」



不只如此，还有：「那当然，东海和他的朋友们是最棒的组合」，也有帮忙纠正的粉丝：「东海是组合里的成员，那个组合叫做Super Junior～」。





然后是各种「梗图」哈哈哈！！！我们海哥这么优秀，自成一个组合也是可以的～但是，海哥曾说过，自己怕孤独、一个人站在舞台上会觉得孤单…XD（速速呼叫李赫宰）

（图片来源：Twitter）

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