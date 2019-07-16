人美心也暖！看到粉丝们在停车场躲雨，Apink郑恩地下班后还去买了雨伞给粉丝们！

人美心也暖！看到粉丝们在停车场躲雨，Apink郑恩地下班后还去买了雨伞给粉丝们！

明星   2019年7月16日   星期二12:54   Yuan  

Apink成员郑恩地日前成为了KBS Cool FM《郑恩地的歌谣广场》正式DJ，不少粉丝也都会到电视台等待她上下班。

昨日，就有粉丝在推特分享道：「在停车场躲雨，一辆车开了进来。恩地下车之后把伞给了我们，让我们撑著走，真的好温暖啊！恩地应该是冒著雨跑去买雨伞了，因为浏海和衣服都湿掉了，却依然为粉丝们送伞，最后也摇下车窗和粉丝们挥手。」其他粉丝也提到：「恩地下班之后，为了给粉丝们送伞重新回来了！」




这在网路上引发讨论，不少网友都表示：「太暖了」、「真善良」、「很宠粉丝呢」、「当她的粉丝真的是很幸福的事」、「人美心善」等等。

另外，郑恩地将在8月举行第三次单独演唱会《YEOREUM.I》，3～4日在首尔祥明艺术中心举办；17日则回到故乡釜山素香剧场举办。而她出道后的首个单独综艺《郑恩地的雪梨阳光》是她摆脱忙碌的日程，寻找自己真实样貌的旅行故事，预计在7月底播出，大家可以期待一下啦！


（图：Plan A娱乐、LifetimeKorea、推特＠HeeMeung_0818、IG@kbsgayo）

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