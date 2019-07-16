近期剛結束阿拉伯演唱會的Super Junior…團名變成「東海與他的朋友們」？

近期剛結束阿拉伯演唱會的Super Junior…團名變成「東海與他的朋友們」？

明星   2019年7月16日   星期二13:30   JiaJia  

東海和他的朋友們是最棒的組合！XD #李東海 #SuperJunior #東海與他的朋友們


Super Junior於12日晚間9時（當地時間）在位於沙烏地阿拉伯的第二大城市傑達的「King Abdullah Sports City」，舉行「SUPER JUNIOR WORLD TOUR “SUPER SHOW 7S” in JEDDAH」。據了解，Super Junior是第一個在沙烏地阿拉伯舉辦單獨演唱會的亞洲歌手。門票在3小時內就全部售罄，甚至導致售票網站癱瘓，讓人更加感受到Super Junior的「火爆人氣」。


而當地的時尚雜誌「Harpers Bazaar Arabia」也通過官方SNS發來「賀電」，本來應該是想要表示「K-POP組合SJ剛結束演唱會」，卻TAG了成員東海，變成「K-POP組合李東海剛結束演唱會」，引來眾多粉絲留言。


其中一位粉絲留言：「印尼是：『始源和他的朋友們』，沙烏地阿拉伯是：『東海和他的朋友們』。我的寶貝可真有名（親親）」


不只如此，還有：「那當然，東海和他的朋友們是最棒的組合」，也有幫忙糾正的粉絲：「東海是組合裡的成員，那個組合叫做Super Junior～」。



然後是各種「梗圖」哈哈哈！！！我們海哥這麼優秀，自成一個組合也是可以的～但是，海哥曾說過，自己怕孤獨、一個人站在舞台上會覺得孤單…XD（速速呼叫李赫宰）

（圖片來源：Twitter）

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