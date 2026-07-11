安普贤×郑恩彩《财阀X刑警2》8月7日强势回归！豪华特别出演阵容揭晓，俞承豪惊喜加盟、金义圣再现身

《财阀X刑警2》作为SBS「爽剧宇宙」代表作品之一，自宣布推出第二季后就让不少剧迷敲碗期待，终於等到下个月开播啦！

将於8月7日首播的SBS新剧《财阀X刑警2》，讲述一旦办案陷入僵局，就靠财力扭转局势的财阀刑警陈利手，与新任重案组组长朱惠拉携手办案，以痛快又充满笑点的合作模式破解各种案件。



最新公开的预告中，除了饰演财阀刑警陈利手的安普贤、饰演江河警察局重案组新任组长朱惠拉的郑恩彩，以及重案一组成员朴准永（姜相准 饰）、崔憬趁（金伸比 饰）外，以第二季全新财阀角色「刘成元」特别出演的俞承豪也惊喜亮相。



此外，豪华特别出演阵容也正式揭晓。曾在第一季首集客串的金义圣将再次现身，朴昭怡、李学周、崔德文、李锡、孙宇贤等人则将分别出演不同单元故事，为剧情增添更多看点。许城泰、郑彩娟、全慧彬、朱贤英、闵敬雅也将加入演出，展现各具魅力的角色，而金惠恩同样名列特别出演名单，让本季卡司更加星光熠熠。



制作组表示：「第二季特别希望打破『知名演员客串就是真凶』的公式，因此在每集选角上都花费许多心思。很感谢拥有出色演技与高人气的演员们加入演出，希望观众能和江河警察局重案组一起推理、找出真凶，享受每个故事带来的惊喜与乐趣。」豪华卡司加上全新案件设定，究竟会带来哪些惊喜？就让我们一起期待8月7日的播出吧！

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