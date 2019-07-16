新剧《新入史官具海玲》正名为《新入史官丘海昤》，官方释出主演中文名字
韩剧 2019年7月16日 星期二11:44 MiJimin
（内有长预告影片）小编真心希望每部韩剧都会先给中文名字～XD，来看看车银优在剧中的中文名字吧！（都用了很不常见的字呢～）
即将在明天首播的 MBC 全新水木剧《新入史官具海玲》，由於官方（正名）释出了男女主角的中文名字，所以翻译改为《新入史官丘海昤》。
女主角的名字在网上原本翻译为「具海玲」（구해령），正名为「丘海昤」，其实구翻成具的确也正常，而韩国人姓「丘」反而比较少见，最后一个字「昤」读音一样是「玲」。
男主角的名字原本翻译为「李林」（이림），正名为「李棽」，「棽」的读音是「深」。
新剧《新入史官具海玲》以在动荡的19世纪初受到性别歧视的女士们为主人公，讲述她们力图改变「男女有变，贵贱之分」这一恒久的真理，也是新进女史官们的宫廷生存记及桃源大君李棽和丘海昤的爱情故事。
申世景饰演「丘海昤」，她的兴趣是阅读西洋书籍，崇拜的人物是伽利略，她是不结婚而不是嫁不出去，19世纪汉阳的问题女子；车银优饰演桃源大君「李棽」，被关在宫里的孤独母胎SOLO王子，在宫外则是汉阳人气最高的恋爱小说家。过著双重生活的日子里，他与正直的史官、合法的跟踪狂「丘海昤」结缘，孕育出爱情。
▼长版预告，本剧将在明日晚间20:55首播：
（图自：MBC Drama）
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