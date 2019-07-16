金知硕带小猫咪回家 竟招来网友骂声一片：「为什么不领养？ 」
明星 2019年7月16日 星期二11:18 Sani
昨日演艺金知硕在IG上PO出了新领回家的小猫的照片，想不到韩国网友的反应不是祝福，而是先从指责开始......
这就是金知硕的小猫咪了，他开心地连PO三张照片留言说：「现在我不是知硕，是Chito（音）爸爸。 尊敬的各位执事前辈，拜托大家多多分享秘诀和情报哦~」
然而网友给出的反应却是...... 质问他为什么要删除刚刚上传的在宠物店拍摄的照片、知不知道「宠物工厂」的残酷真相，质问他为什么不领养流浪猫，而是助长了宠物买卖：
也有网友为金知硕打抱不平：「为什么一定要领养别人遗弃的动物？ 就不能允许有人不想这样做吗？ 」「不止流浪动物是生命，宠物店的生命也是生命」「没有必要强迫别人行善吧！ 」
（图源：KSD，金知硕IG）
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留言/评论
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能好好愛貓最重要，能領養有緣分固然是好，可以有時候緣分就是來的很奇妙又有什麼辦法。我自己的貓就是本來以為是領養，後來發現不是，可是我就是愛他啊。
1小时前
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自己也是愛寵物的人覺得領養代替購買可以提倡，必須提倡，但真的不用道德綁架別人 ❗
他也已經買下成為他的家人，迎接家人開心的心情，卻被大家的綁架給破壞心情 ……
1小时前
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那这猫没人养再送去领养站再被他领养你们才满意是吗。。。。
2小时前