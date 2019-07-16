金知碩帶小貓咪回家 竟招來網友罵聲一片：「為什麼不領養？ 」

金知碩帶小貓咪回家 竟招來網友罵聲一片：「為什麼不領養？ 」

明星   2019年7月16日   星期二11:18   Sani   13

昨日演藝金知碩在IG上PO出了新領回家的小貓的照片，想不到韓國網友的反應不是祝福，而是先從指責開始......

這就是金知碩的小貓咪了，他開心地連PO三張照片留言說：「現在我不是知碩，是Chito（音）爸爸。 尊敬的各位執事前輩，拜託大家多多分享秘訣和情報哦~」


然而網友給出的反應卻是...... 質問他為什麼要刪除剛剛上傳的在寵物店拍攝的照片、知不知道「寵物工廠」的殘酷真相，質問他為什麼不領養流浪貓，而是助長了寵物買賣：

也有網友為金知碩打抱不平：「為什麼一定要領養別人遺棄的動物？ 就不能允許有人不想這樣做嗎？ 」「不止流浪動物是生命，寵物店的生命也是生命」「沒有必要強迫別人行善吧！ 」

（圖源：KSD，金知碩IG）

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留言/評論
  • Ho Sylvia
    能好好愛貓最重要，能領養有緣分固然是好，可以有時候緣分就是來的很奇妙又有什麼辦法。我自己的貓就是本來以為是領養，後來發現不是，可是我就是愛他啊。
    1小時前
  • 黃麻吉
    自己也是愛寵物的人覺得領養代替購買可以提倡，必須提倡，但真的不用道德綁架別人 ❗ 他也已經買下成為他的家人，迎接家人開心的心情，卻被大家的綁架給破壞心情 ……
    52分前
  • 黃秀華
    再多養一隻，剛好有伴
    1小時前
  • Alice Cheung
    2小時前
  • Beini Li
    那这猫没人养再送去领养站再被他领养你们才满意是吗。。。。
    1小時前
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