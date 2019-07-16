金知碩帶小貓咪回家 竟招來網友罵聲一片：「為什麼不領養？ 」
明星 2019年7月16日 星期二11:18 Sani
昨日演藝金知碩在IG上PO出了新領回家的小貓的照片，想不到韓國網友的反應不是祝福，而是先從指責開始......
這就是金知碩的小貓咪了，他開心地連PO三張照片留言說：「現在我不是知碩，是Chito（音）爸爸。 尊敬的各位執事前輩，拜託大家多多分享秘訣和情報哦~」
然而網友給出的反應卻是...... 質問他為什麼要刪除剛剛上傳的在寵物店拍攝的照片、知不知道「寵物工廠」的殘酷真相，質問他為什麼不領養流浪貓，而是助長了寵物買賣：
也有網友為金知碩打抱不平：「為什麼一定要領養別人遺棄的動物？ 就不能允許有人不想這樣做嗎？ 」「不止流浪動物是生命，寵物店的生命也是生命」「沒有必要強迫別人行善吧！ 」
（圖源：KSD，金知碩IG）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論
-
能好好愛貓最重要，能領養有緣分固然是好，可以有時候緣分就是來的很奇妙又有什麼辦法。我自己的貓就是本來以為是領養，後來發現不是，可是我就是愛他啊。
1小時前
-
自己也是愛寵物的人覺得領養代替購買可以提倡，必須提倡，但真的不用道德綁架別人 ❗
他也已經買下成為他的家人，迎接家人開心的心情，卻被大家的綁架給破壞心情 ……
52分前
-
-
-
那这猫没人养再送去领养站再被他领养你们才满意是吗。。。。
1小時前