为了IU的颜值也一定要去看《德鲁纳酒店》啊！灵魂被困不能轮回，可能是太美了吧♥

新韩剧《德鲁纳酒店》正式开播，什么你还没看？ 小编强烈推荐，为了女主角的颜值小伙伴们也！ 一！ 定！ 要！ 看！
《德鲁纳酒店》讲述的是吕珍九饰演的酒店高管和IU饰演的酒店社长张满月之间发生的诡异又美丽的故事，这些惊心动魄的故事都是发生在德鲁纳酒店。 故事还带著神秘魔幻元素，德鲁纳酒店只有月亮升起时才会营业，而社长张满月因为犯了重罪所以不能轮回，只能待在酒店赎罪，那到底是什么罪呢？ 一切都要等剧情慢慢揭开！ （小编坚决不剧透！！ ）
电视剧一开波就收视率火爆，甚至赶超了之前创下收视率历史的《阳光先生》、《鬼怪》的开播收视率，前景一片大好。而最让人惊艳的除了故事剧情新颖之外，就是来自IU的美颜暴击。
张满月是德鲁纳酒店的社长，因曾犯下大罪，而长时间被束缚在酒店里。她美艳、神秘、高冷，加上人物设定古怪且略微心术不正，更让张满月看起来高傲又嚣张，想恨又不能完全恨。
为了符合社长的人设，剧组也花重金砸钱打造，才短短2集，IU就已经换了十几套衣服，时而清纯可人、时而霸气御姐、时而端庄高贵，时而贵气逼人，各种珍宝首饰更是不带重样，羡慕死人了！ 每一面都是你所没见过的「张满月」！
「图：《德鲁纳酒店》」
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