新剧《新入史官具海玲》正名为《新入史官丘海昤》，官方释出主演中文名字 金知硕带小猫咪回家 竟招来网友骂声一片：「为什么不领养？ 」 终於想起来三胞胎二哥民国长得像谁了！就是这位实力小生啊～ 为了IU的颜值也一定要去看《德鲁纳酒店》啊！灵魂被困不能轮回，可能是太美了吧♥ 阿米看过来！ Netmarble宣布开发防弹少年团BTS新游戏《Project PAN》，设计师招募中！ 《Produce X 101》最终回将提前3小时开播！ 本周五晚8点直播 《姜食堂3》殷志源实权认证！一个眼神让姜镐童马上说「OK」，连李寿根都怕挨骂不敢传达事情！ 恩静中文热唱孙燕姿《逆光》 澳门开骚惊喜不断 MONSTA X的元虎穿泳衣现身机场上了热搜！网民：我要是有这样的大腿也敢天天露XD

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