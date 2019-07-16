為了IU的顏值也一定要去看《德魯納酒店》啊！靈魂被困不能輪迴，可能是太美了吧♥

新韓劇《德魯納酒店》正式開播，什麼你還沒看？ 小編強烈推薦，為了女主角的顏值小夥伴們也！ 一！ 定！ 要！ 看！
《德魯納酒店》講述的是呂珍九飾演的酒店高管和IU飾演的酒店社長張滿月之間發生的詭異又美麗的故事，這些驚心動魄的故事都是發生在德魯納酒店。 故事還帶著神秘魔幻元素，德魯納酒店只有月亮升起時才會營業，而社長張滿月因為犯了重罪所以不能輪回，只能待在酒店贖罪，那到底是什麼罪呢？ 一切都要等劇情慢慢揭開！ （小編堅決不劇透！！ ）
電視劇一開波就收視率火爆，甚至趕超了之前創下收視率歷史的《陽光先生》、《鬼怪》的開播收視率，前景一片大好。而最讓人驚豔的除了故事劇情新穎之外，就是來自IU的美顏暴擊。
張滿月是德魯納酒店的社長，因曾犯下大罪，而長時間被束縛在酒店裡。她美豔、神秘、高冷，加上人物設定古怪且略微心術不正，更讓張滿月看起來高傲又囂張，想恨又不能完全恨。
為了符合社長的人設，劇組也花重金砸錢打造，才短短2集，IU就已經換了十幾套衣服，時而清純可人、時而霸氣禦姐、時而端莊高貴，時而貴氣逼人，各種珍寶首飾更是不帶重樣，羡慕死人了！ 每一面都是你所沒見過的「張滿月」！
「圖：《德魯納酒店》」
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