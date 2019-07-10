梦幻而华丽⋯⋯DAY6〈The Book of Us : Gravity〉个人画报到齐！

梦幻而华丽⋯⋯DAY6〈The Book of Us : Gravity〉个人画报到齐！

KPOP   2019年7月10日   星期三11:00   施乃琪  

DAY6 下周就要带著全创作新专辑〈The Book of Us : Gravity〉回归，五人的华丽概念照也已经全数公开！

JYP Entertainment 最近陆续公开了 DAY6 五位成员的最新个人概念照，以一组两张画报呈现出纯粹与繁复的对比，成员们若有所思的表情与坚定的眼神，都让粉丝更加好奇〈The Book of Us : Gravity〉将是什么样的风格。

晟镇

Jae

Young K

元弼

度云

〈The Book of Us : Gravity〉是 DAY6 时隔半年多的新专辑，收录了的六首歌曲 “For me”、”How to love”、「要回去吗」、「包装」与 “Best Part”全部都有成员参与创作。

15 日 DAY6 就会带著新专辑回归，而下个月他们也会从首尔开始世界巡回演唱会《GRAND START OF WORLD TOUR》，并陆续在北美洲、亚洲、澳洲与欧洲开唱！


（照片来源：JYP Entertainment）

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