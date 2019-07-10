《WWW》李多熙&李宰旭IG上的来回互动太甜了啦！今晚又可以看到最新一集罗～

根本就是恋爱小情侣的日常啊～！XDDD（韩剧《请输入检索词WWW》）
tvN热门水木剧《请输入检索词WWW》后军突起的CP李多熙与李宰旭，在上周开始受到热烈关注，车贤（李多熙 饰）从粉丝变成经纪人，即将频繁出现在薛智焕（李宰旭 饰）的片场上，令观众们相当期待他俩的发展。
不只是在镜头前感情升温，两人私下经营的IG也经常PO上日常照，一来一回的留言互动相当要好，一起来看看他们的甜蜜日常吧！
▼昨晚李宰旭PO出《丈母娘为何那样》的片场照。
李宰旭：「WWW 倒数一天 由宣传妖精（精灵）拍摄」
李多熙：「我们的薛演员像纯情漫画主人公一样呢」
之后李宰旭又回李多熙比起精灵你更适合当茉莉公主，李多熙就回说：「当然了，那薛演员就当阿拉丁吧！」
▼花絮里也有这一段，大家可以快转到02:05观看。
▼上礼拜李宰旭假装李多熙男友的那一幕
李宰旭：「虽然很紧张，但也很幸福」
李多熙留言说很羡慕在你对面的那一位呢（不就是你吗？XDDD）
李宰旭：「被我眼前贤儿的美貌吓了一跳，所以紧张了」
李宰旭：「实际上看到的更美」
李多熙：「薛演员旁边的女生…好羡慕呢...是前世拯救了国家吗」
李宰旭：「那么我前世是做了什么呢」
▼最新剧照，车贤（李多熙 饰）虽然一直说自己是薛智焕（李宰旭 饰）的粉丝，还提醒他不可以跟粉丝过於亲近，粉丝会误会的，薛智焕则反问她说：「真的（只）是粉丝吗？」
一起期待今晚的播出吧～！
（图自：tvN DRAMA／个人IG）
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