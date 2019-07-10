夢幻而華麗⋯⋯DAY6〈The Book of Us : Gravity〉個人畫報到齊！
KPOP 2019年7月10日 星期三11:00 施乃琪
DAY6 下週就要帶著全創作新專輯〈The Book of Us : Gravity〉回歸，五人的華麗概念照也已經全數公開！
JYP Entertainment 最近陸續公開了 DAY6 五位成員的最新個人概念照，以一組兩張畫報呈現出純粹與繁複的對比，成員們若有所思的表情與堅定的眼神，都讓粉絲更加好奇〈The Book of Us : Gravity〉將是什麼樣的風格。
晟鎮
Jae
Young K
元弼
度雲
〈The Book of Us : Gravity〉是 DAY6 時隔半年多的新專輯，收錄了的六首歌曲 “For me”、”How to love”、「要回去嗎」、「包裝」與 “Best Part”全部都有成員參與創作。
15 日 DAY6 就會帶著新專輯回歸，而下個月他們也會從首爾開始世界巡迴演唱會《GRAND START OF WORLD TOUR》，並陸續在北美洲、亞洲、澳洲與歐洲開唱！
（照片來源：JYP Entertainment）
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