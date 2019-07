拍攝《姜食堂2》後有什麼變化?「大廳經理」殷志源表示:「可以自己拿的東西,都想要自己去拿!」 池晟新劇《醫生約翰》單人特寫海報公開:眼神中充滿著故事啊~! 黃荷娜被判2年有期徒刑 19日上午正式宣判 《僅此一次的愛情》、《春夜》、《絕對達令》明晚大結局,下一波接檔新戲很有看頭! 因涉嫌性侵被警方緊急逮補!姜至奐正在出演的電視劇《朝鮮生存記》本週將停播,重播也取消! 金惠秀陷「債TOO」門?! 母借款13億不還:「已斷絕聯繫8年」 期待!音源強手 Paul Kim 明發表新歌〈我知道我們會分手〉 《春夜》本週完結 劇作+兩主演囊括電視劇話題冠軍頭銜! Lotte World已經30週年啦~讓你半價玩樂天世界! 邕聖祐新劇開播在即 生日照片展 8 月登場! BTS防彈少年團存在感無所不在 同時攻佔日、美排行榜! GFRIEND「熱帶夜」首冠入袋 安可表演改歌詞充滿亮點! 《WWW》李多熙&李宰旭IG上的來回互動太甜了啦!今晚又可以看到最新一集囉~ 夢幻而華麗⋯⋯DAY6〈The Book of Us : Gravity〉個人畫報到齊! 丁海寅&金高銀新片《愉悅的音樂專輯》8月上映 ITZY 要回歸啦!月底發行〈IT'z ICY〉 張文福苦熬10年終於出道了!然而那個最想看到他站在舞台上的人卻不在了 魂要被嚇掉了!去濟州島海水浴場一定要小心:真的有鯊魚出沒! 《Produce X 101》概念評價表演再一次!全員明登 Mnet《M! Countdown》 終於等到了~SJ圭賢與請夏同台跳《벌써 12시》! 《小神的孩子們》男主姜至奐被緊急逮捕 涉嫌強姦&性侵2名女職員 韓國美妝Youtuber宣傳日本商品被罵:「看不懂現在的氣氛嗎? 」 梁鉉錫啪啪打臉!想甩禍卻被媽媽桑爆料:性招待都是他指使的!

DAY6 下週就要帶著全創作新專輯〈The Book of Us : Gravity〉回歸,五人的華麗概念照也已經全數公開!

JYP Entertainment 最近陸續公開了 DAY6 五位成員的最新個人概念照,以一組兩張畫報呈現出純粹與繁複的對比,成員們若有所思的表情與堅定的眼神,都讓粉絲更加好奇〈The Book of Us : Gravity〉將是什麼樣的風格。

晟鎮



Jae



Young K



元弼



度雲



〈The Book of Us : Gravity〉是 DAY6 時隔半年多的新專輯,收錄了的六首歌曲 “For me”、”How to love”、「要回去嗎」、「包裝」與 “Best Part”全部都有成員參與創作。

15 日 DAY6 就會帶著新專輯回歸,而下個月他們也會從首爾開始世界巡迴演唱會《GRAND START OF WORLD TOUR》,並陸續在北美洲、亞洲、澳洲與歐洲開唱!



(照片來源:JYP Entertainment)

