6集追完保证你失眠！崔岷植对决崔显旭！40岁年龄差火花四射，《末行手记》不到最后一刻猜不到结局！

Netflix新剧《末行手记》上线啦！ 改编自西班牙知名剧作家胡安・马约尔的同名剧作，找来影帝崔岷植搭档新生代男神崔显旭，上演一场关於嫉妒、自卑与文学的极限心理战。整部剧只有短短6集，却让网友直呼「每一集都像在翻一本舍不得放下的小说」！

故事从一个专门给学生作业狠批「垃圾」的国文系教授许文悟（崔岷植 饰）开始。他在课堂上偶然发现了一个坐在最后一排的学生李强（崔显旭 饰），这学生不但大胆纠正教授的讲课错误，还交出风格超迷人的作业，结尾甚至留下「下集待续」四个字，让人看了心痒难耐。教授惊叹「天才是珍贵的」，於是偷偷对李强提出了私人指导的邀约，但这场师生缘分，背地里却藏著满满的算计！



李强的文字其实源自他对好友金世允（李津宇 饰）日常生活的观察。许文悟表面上责备李强「偷窥、偷听，那就是变态」，但实际上，他对李强的文字越来越上瘾——直到他发现，李强笔下的主角，竟然是那个让他一辈子抬不起头来的知名作家金秀勋（许峻豪 饰）！

许文悟和金秀勋是大学同学，也是许文悟这辈子最嫉妒又最渴望成为的人。当年许文悟拜托金秀勋帮忙写推荐序，对方却冷回「你先回去练练文笔吧」，最后甚至娶走了许文悟的初恋安恩珠（金伦珍 饰），彻底击碎他的心。如今透过李强的文字，许文悟竟然可以「窥视」金秀勋一家的私生活，那种藏在血液里的劣等感瞬间爆发，他的复仇欲望也跟著失控，甚至对李强说出：「证据我们来制造就好，那就是你文章的最后结局。」逼学生捏造事实，一步步走向毁灭。



这部剧最大的亮点，在於「写作」本身就是悬念！ 一般的惊悚剧靠的是追查真凶或破解案件来营造紧张感，但《末行手记》的紧张感来自「李强的下一篇作业写了什么？许文悟看完后又会怎么反应？」这种阅读与书写之间的角力，像剥洋葱一样层层拆解人心，文学感爆棚。韩国本土剧评家也大赞：「写作是表达自己，阅读则是进入别人的人生。《末行手记》把书写这个看似不戏剧化的行为，变成了一部心理剧，不断让观众思考『写作的本质到底是什么』，这种后劲真的很强。」



此外，剧中用「故事中还有故事」的框架结构，让人分不清哪些是真实发生、哪些是李强笔下的虚构。再加上导演金奎泰最擅长的脸部特写镜头，配上恰到好处的配乐，整部剧的沉浸感直接拉满！崔岷植×崔显旭，相差40岁的对决火花四射！ 崔岷植把一个被自卑绑架一辈子的知识分子，那种扭曲又脆弱的心境诠释得丝丝入扣；而崔显旭则用一张看似天真却又带著阴暗神秘感的脸，散发出完全不输影帝的冷酷能量，两人你来我往的对手戏张力十足，让人看得超入迷。



制作方也表示：「这部剧不断在真实与虚构之间游走，观众会一直被逼著怀疑『到底什么才是真相？』在悬疑张力之外，也深刻展现了人类的欲望与劣等感，这正是它最大的魅力。」



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