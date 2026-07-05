《新进社员姜会长》争产战最终回！李浚荣等四主演感言曝光，孙贤周惊悚「大复活」吓疯全网

由李浚荣、李宙明、田慧振、晋久联袂主演的 JTBC 话题财阀剧《新进社员姜会长》今晚（5日）即将迎来大结局！四位主角凭藉炸裂的演技，成功带领观众杀入最盛集团权力争夺战的最核心。在最后一集播出前夕，他们纷纷发表了感性横溢的终映感言，抚慰粉丝们充满不舍的心。

男主角李浚荣即将在本月底入伍服兵役，他真挚地表示：「在高慧珍导演、制作团队以及优秀的演员前辈们帮助下，让我在入伍前累积了宝贵的经验、目睹了美好的人事物，内心充满感激。」他也向观众致谢：「非常感谢大家在深夜陪伴我们一同见证最盛集团的起落，祝愿所有观众充满幸福与平安。」



饰演「姜莞尔」的李宙明则感性说道：「我想我会永远记得姜莞尔这个角色的勇气与坚韧。能与最顶尖的前辈、导演、编剧及所有工作人员合作，真的无比幸福。大家一起烧脑、共同创作的每个瞬间，都将成为我心中珍藏许久的宝贵经验。看到我们注入作品的真心与汗水能传达给观众，并收获这么多的爱，真的感到很幸福也很感谢。」



饰演恶女「姜在京」的田慧振同样对剧组表达了满满的爱：「首先想对打造出超棒拍摄现场的演员、导演及制作团队说声谢谢，多亏了大家，我才能在欢乐的氛围中幸福地演戏。」接著她也幽默地表示：「最重要的是，真心感谢那些一直喜爱这部剧、并且讨厌（？）姜在京这个角色的观众们！请大家一定要陪我们走到最后喔！」



最后，饰演「姜在成」的实力派男星晋久回忆道：「整个拍摄过程都是既快乐又珍贵的经验。每当看到包含著同仁、前辈、后辈演员以及工作人员血汗泪的精采画面时，我自己也会完全投入，以一个普通观众的身份深深产生共鸣。真心感谢所有给予这部作品超乎预期喜爱的观众们！」



四位主演各具特色的告别问候，无疑再度拉高了观众对大结局的好奇心。在上周播出的剧情中，黄浚炫对泰河集团会长罗竝募（郑载成 饰）、罗恩世（李瑞安 饰）父女正式宣战，而生死未卜的最盛集团会长姜龙虎（孙贤周 饰）竟突然现身，剧情反转再反转，不到最后一秒根本无法预测！

这场赌上财阀命运的最盛集团继承权大战，李浚荣、李宙明、田慧振、晋久的命运最终章，将於今晚晚上 9 点 30 分在 JTBC 电视台盛大揭晓，香港观众可以在Viu同步追看！



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