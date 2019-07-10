梁铉锡啪啪打脸！想甩祸却被妈妈桑爆料：性招待都是他指使的！

韩国MBC社会新闻节目《Straight》第三次手撕YG娱乐！
近期播出的《Straight》中又一次报道了YG娱乐的性招待内幕，采访了在YG涉嫌东南亚富豪的性招待疑惑中数次被提及的妈妈桑郑夫人。
YG涉嫌向东南亚富豪提供性招待一事中，郑妈就是关键人物之一。原本一直拒绝采访的郑妈因梁铉锡方面的证词而恼火，决定将自己知道的内幕全部公之於众。梁铉锡曾表示，不知道为何郑妈和20余名应召女郎会出现在酒席上，自己当时只是受邀出席了饭局而已。对此郑妈反驳：「因为这件事情被调查，损失最大的人就是我。就算是我拉的饭局，但我也没资格让谁来就来让谁走就走。也从来没有直接里联络过刘特佐（马来西亚富豪），我英语不好，只会点基础用语，除了逛街点餐都不行。」
郑妈强调带应召女前往全都是受了梁铉锡的指使，负责联络的就是前YG的员工，现子公司YGX的金代表，「金代表也没有资格做些梁铉锡没让他做的事情，我听到过梁铉锡打电话给金代表。」
「我负责挑选参加饭局的女生，梁铉锡说要知道她们的长相，我就把照片发给他了。根本就不是我突然带人过去，而是原本他们就知道谁要去。」
郑妈爆料曾从梁铉锡的好友、美术界知名画家A某处收到2亿巨资，而这些钱用作应召女前往欧洲的差旅费，「钱是刘特佐出的，5名应召女分到了500万到1000万不等，告诉我钱怎么分的也是梁铉锡。梁铉锡还说向刘特佐要我的那份钱有点掉价，其中1亿就当做我的辛苦费，剩下的1亿就给了那几个女生。」
梁铉锡6月被爆出涉嫌性招待海外富豪，日前配合警方调查出席，以参考人身份被询问了9个小时。
「图：《Straight》」
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