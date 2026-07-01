UAA大失血！宋慧乔刚走人就跑？柳俊烈、刘亚仁前后脚被点名打包进「这家公司」

韩娱圈这几天话题不断，两大影帝级男神柳俊烈与刘亚仁，先后被爆出可能投靠「Galaxy Corporation」旗下，消息一出立刻在粉丝圈炸开锅！

先是韩媒昨日（29日）报导，柳俊烈与目前所属经纪公司UAA的合约即将到期，双方约满不续的机率极高，而他正在与Galaxy Corporation密切接触，传出已经在谈跳槽事宜。不过UAA方面随即低调回应：「目前没有定论。」据了解，柳俊烈现在仍由UAA的经纪人陪同跑行程，显示合约关系尚未正式画下句点。



说起柳俊烈，他去年6月才风光加入UAA，但短短一年就传出异动，引发外界揣测。今年他可说是行程满档，不仅主演的Netflix韩剧《鼠惑》即将上线，还要再拍另一部Netflix新作，工作邀约没停过。

巧合的是就在今（30）日，另一则报导也点名刘亚仁将成为Galaxy Corporation的新成员！不过韩媒特别厘清，刘亚仁其实早就离开UAA，所以这回纯粹是转换新东家，算不上「跳槽」。面对两位大咖男星的转会传闻，Galaxy Corporation方面似乎相当低调，至今尚未给出官方说法。两人的下一步动向，目前仍扑朔迷离。



UAA最近可说是人事大地震！一手催生该公司的元老级王牌宋慧乔，才在26日正式结束与UAA长达14年的革命情感，让不少资深剧迷感叹「一个时代的结束」。目前UAA旗下还有金多美、张基龙、金大明、安恩真等实力派演员。

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至於被点名是两位男神「新东家」的Galaxy Corporation，阵容也是星光熠熠，包括K-POP天王G-DRAGON（权志龙）、影帝宋康昊、泰民（SHINee）、金钟国等人都在列。若柳俊烈与刘亚仁真的双双入主，这家公司简直要变成「男神收割机」啦！不过在官方正式官宣之前，粉丝们还是得先等等，毕竟演艺圈的合约传闻，有时候真相总是来得比想像中更晚一些呢！

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