韩国美妆Youtuber宣传日本商品被骂：「看不懂现在的气氛吗？ 」

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随著日韩舆论气氛紧张，最近不止一个名人因与日本产生关联而被韩国网民指责，这次美妆Youtuber李思杯（RISABAE）也中招了。

近期，日本因不满韩国对强征劳工案的判决，表示将收紧对韩国智慧手机显示器和晶片所用高科技材料的出口限制，这一举动在韩国掀起轩然大波，韩媒一致认为日本在对韩国实施经济报复，而韩国民众中也出现了抵制日货的言论，并有持续发酵之势。

本月初李施彦去日本看望友人，在IG上PO出照片后就遭到韩国网民指责「不爱国、 缺乏常识」，最后他将相关照片全部自IG上删除。



而本月7日，韩国美妆博主李思杯在Youtube上公开了一支新的影片，其中包含对日本某化妆品牌的介绍，立即引起网民非议，最终令李思杯在8日下架该影片并发布道歉声明：「对於 因本次广告和相关活动而感到失望、不愉快的人表示真心的道歉。 虽然是因为跟一直在使用的产品很合拍而接下这个广告，但考虑到目前的舆论话题，宣传该产品确实像大家说的那样是不合时宜的。 我对自己不够慎重的部分进行了深刻反省，决定结束本次活动、撤掉相关影片。 没能更加迅速地处理这一敏感事件，真的非常抱歉。 」



声明发出后，韩网友认为「即使不是日韩关系恶化，考虑到辐射问题也不能用日本产品」、「根本是被钱迷住了眼」，也有人反呛「骂李思杯之前把你化妆台上的日本货都丢掉了吗？ 」李思杯的读者则表示希望这次事件能给其他博主敲响警钟，看在她道歉迅速的面子上决定继续订阅，并纷纷推荐可以代替日本品牌的其他产品。

此外，李思杯是韩国很有名的美妆博主，曾因宣美《Gashina》仿妆受到瞩目。



（图源：李施彦、李思杯IG）

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