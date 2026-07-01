尹恩惠爆《咖啡王子》与孔刘激吻内幕！「树熊式抱抱」剧本根本没有，羞认最想重拍《宫野蛮王妃》：当年连镜头在哪都不知道

女团 Baby V.O.X 出身的演员尹恩惠，日前在节目中惊喜松口，坦言自己最想要重新拍摄人生代表作《宫野蛮王妃》，还大方揭开《咖啡王子1号店》经典吻戏的内幕，瞬间引发大批剧迷集体泪奔，陷入疯狂回忆杀！

在 29 日播出的 SBS 综艺节目《不是但是真的！》中，迎来了出道 29 周年的 Baby V.O.X。大姐们久违地以「完全体」姿态震撼登场，巨星气场瞬间点燃全场目光。

导演嫌太正！女神狠剪「假小子短发」全靠素颜硬上

节目中，尹恩惠感性地提到每到夏天，大家就会特别翻出《咖啡王子1号店》来看，甚至到最近都还有10 代、20 代的年轻粉丝被圈粉进来。主持人李秀智提到，剧中那个极短的「假小子」发型其实非常难驾驭，尹恩惠也顺势分享了当年的开镜秘辛。原来她一开始把短发剪得很漂亮，结果导演一看却直摇头说：「恩惠啊，这样太漂亮了。」

於是她一狠心，索性把头发再剪短、就像真正的男孩子一样，甚至连吹风机都不用，每天只擦防晒乳和护唇膏就直接上阵素颜开拍，，超敬业的态度让现场惊叹连连。



树熊式抱抱全凭感觉！孔刘控诉遭「强行掀衣」吓坏

随后，主持人 Boom与现场来宾一同重温了尹恩惠与孔刘的经典激吻片段，感慨每一幕都是经典，让人忍不住心想：在无线电视台播出真的没问题吗？

Boom更犀利问道：「把整个人抱起来固定在墙上的树熊式腾空抱吻戏，也是照著剧本演的吗？？」尹恩惠笑称：「老实说我真的不太记得了，因为导演是个给演员很大发挥空间、放手让我们去演的人，当时在片场有非常多的即兴发挥。」



▽想回顾这场吻戏的朋友可以从5分10秒开始：



她更加码爆料：「后来我们拍10周年特辑节目时，孔刘欧巴调侃我说：『恩惠当时突然把我的 T 恤往上掀，真的吓了我一跳！』还强调剧本里根本没写这段。我听完忍不住对他大喊：『剧本里到底有什么是写好的啊！』我们当时其实就只对了走位而已。」引发全场爆笑。



处女作演技太青涩！尹恩惠认了：当年连镜头在哪都抓不到

除了《咖啡王子1号店》，节目也回顾了《宫野蛮王妃》那场轰动全韩的明洞街头吻戏。当主持人抛出二选一的灵魂拷问：「在孔刘和朱智勋两位男神当中，哪一位是让你至今更念念不忘的搭档？」尹恩惠出乎意料地回答：「如果能让我重新拍摄一部作品的话，我想选《宫野蛮王妃》。」



当年风靡全亚洲的经典韩剧《宫野蛮王妃》，改编自拥有庞大粉丝群的同名超人气漫画作品。这不仅是尹恩惠与朱智勋正式从偶像、模特儿转型为演员的出道处女作，两人更是首度挑大梁直接扛下男女主角的大任。

尹恩惠真挚地坦言：「我大概是直到 3 年前，才第一次有勇气重新点开《宫野蛮王妃》来看，在那之前根本连看都不敢看。因为那是我第一次演戏，什么都不懂，不知道如何去设计演戏的细节，甚至连摄影机镜头在哪里都抓不到，真的是一边流著冷汗一边拍。所以如果能有机会重来，我真的很想重新好好拍一次《宫》。」



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻