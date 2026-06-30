苏志燮下定决心接演《金特务：本色回归》的真正原因是～「好奇该如何演出拥有高中子女的父亲」

演员苏志燮的最新力作《金特务：本色回归》仅播出2集收视率已经大破15％，许多观众们都表示苦等苏志燮新作并且抱著「报答」的想法收看，没想到剧情引人入胜快速开展，大获好评，主角苏志燮也透露了接演本剧的理由。

由同名网路漫画改编成电视剧的《金特务：本色回归》，剧情描述为了找到自己唯一的女儿，这位隐姓埋名，决定以一个平凡爸爸活下去的超级特务金部长，孤军奋战的故事。在第一集播出时就以9.5％的收视成绩起跑，第二集播毕更是来到15.7％，成绩锐不可当。在剧中呈现高强度动作戏码的苏志燮，果然不负众望，相当令观众们期待后续剧情发展。



苏志燮曾在先前的作品《无赦之仇》中也曾拍摄许多动作戏码，当时也让他直呼身体快吃不消，不过随著拍摄结束，身体也好好恢复了，苏志燮表示「又开始想拍动作戏了」，就在那时他收到了《金特务：本色回归》的邀约提案，他表示虽然这部剧中的动作戏很重要，不过这部作品的故事更令他喜欢，特别是要演出一位拥有高中年纪孩子的爸爸，让苏志燮很好奇自己会呈现出什么模样的父亲，这也是他接演本作品的主要原因。



而苏志燮被问到目前支持著他最重要的是谁？他大声表示一定是众多粉丝们，因为他非常理解「演员是一个有观众才能存在的职业」，如果没人要看你演出，那么这份工作也就消失了。他向粉丝们表达感谢之意，他表示非常感谢历经超过30年仍然不断鼓励支持著他的众多粉丝们，让他现在还能够持续的演出。《金特务：本色回归》正在热播中，相信这一次的苏志燮也能够再度呈现让大家喜爱的好作品。



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