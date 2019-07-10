梁鉉錫啪啪打臉！想甩禍卻被媽媽桑爆料：性招待都是他指使的！

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韓國MBC社會新聞節目《Straight》第三次手撕YG娛樂！

近期播出的《Straight》中又一次報道了YG娛樂的性招待內幕，採訪了在YG涉嫌東南亞富豪的性招待疑惑中數次被提及的媽媽桑鄭夫人。



YG涉嫌向東南亞富豪提供性招待一事中，鄭媽就是關鍵人物之一。原本一直拒絕採訪的鄭媽因梁鉉錫方面的證詞而惱火，決定將自己知道的內幕全部公之於眾。梁鉉錫曾表示，不知道為何鄭媽和20餘名應召女郎會出現在酒席上，自己當時只是受邀出席了飯局而已。對此鄭媽反駁：「因為這件事情被調查，損失最大的人就是我。就算是我拉的飯局，但我也沒資格讓誰來就來讓誰走就走。也從來沒有直接裡聯絡過劉特佐（馬來西亞富豪），我英語不好，只會點基礎用語，除了逛街點餐都不行。」



鄭媽強調帶應召女前往全都是受了梁鉉錫的指使，負責聯絡的就是前YG的員工，現子公司YGX的金代表，「金代表也沒有資格做些梁鉉錫沒讓他做的事情，我聽到過梁鉉錫打電話給金代表。」

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「我負責挑選參加飯局的女生，梁鉉錫說要知道她們的長相，我就把照片發給他了。根本就不是我突然帶人過去，而是原本他們就知道誰要去。」

鄭媽爆料曾從梁鉉錫的好友、美術界知名畫家A某處收到2億巨資，而這些錢用作應召女前往歐洲的差旅費，「錢是劉特佐出的，5名應召女分到了500萬到1000萬不等，告訴我錢怎麼分的也是梁鉉錫。梁鉉錫還說向劉特佐要我的那份錢有點掉價，其中1億就當做我的辛苦費，剩下的1億就給了那幾個女生。」

梁鉉錫6月被爆出涉嫌性招待海外富豪，日前配合警方調查出席，以參考人身份被詢問了9個小時。

「圖：《Straight》」

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