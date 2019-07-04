《超人回来了》安娜告诉大家什么叫基因强大！这真的不是娜恩建厚的姐弟幼年照？
明星 2019年7月4日 星期四09:24 Rui
自从《超人回来了》娜恩建厚一家亮相之后，就有不少观众开始羡慕起爸爸朴柱昊的人生了，不仅娶了貌美如花的外国太太，还生了一对冰雪聪明无敌可爱的混血姐弟，该不会是上辈子拯救了地球吧。
随著年纪的增长，娜恩建厚这对小姐弟的颜值也是不断地在升级啊，每一期的播出都让广大姨妈粉们情不自禁地咧嘴傻笑。 小姐弟长得如此可爱，当然是有爸爸妈妈的功劳啦，而妈妈安娜晒出了自己的童年照之后，看过的人都说「妈妈的基因实在太强大了」！
日前安娜在自己的IG上公开了两张照片，附言写道：「妈妈发给我几张照片。 」照片就是安娜小时候。 嗯？ 这难道不是娜恩和建厚的婴儿照吗？？
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第一张照片中的安娜五官精致立体，和女儿娜恩根本一模一样啊？ 第二照片中的安娜闭著眼睛搞怪，看上去完全就是儿子建厚啊~~ 其实两张照片都是妈妈，只能说不管是娜恩还是建厚都超级像妈妈呢~
「图：安娜IG」
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