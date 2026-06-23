李准基睽违多年回归古装，Netflix新作竟要他当「地表最强反派」？

韩国电影圈传来震撼消息！以《王的男人》红遍亚洲、奠定花美男始祖地位的李准基，确定加盟Netflix全新原创古装电影《鬼差》（暂译/《도차비》），而且这回他不再演深情美男或正义英雄，而是要挑战从影以来最强烈的「超级大反派」角色！

据韩媒吐露，李准基将在《鬼差》中饰演掌控全片紧张氛围的强力恶角。 该片由近期以《王命之徒》创下韩国影史票房亚军惊人纪录的制作公司「On The Works」操刀，从企划阶段就备受业界关注。 加上曾执导《昼盲神探》与《第二个信号》的安泰镇导演接下执导筒，幕后阵容堪称黄金组合。



李准基与安泰镇导演之间有段特别的缘分。 安导演正是2005年缔造1051万观影人次神话的《王的男人》的助理导演，当年被誉为「李准基人生代表作」的那部电影正是两人缘分的起点。 如今时隔多年再度合作，一个从助理导演晋升为掌舵者，一个从新人演员跃升为韩流巨星，两人重逢会擦出什么火花，已经让影迷兴奋到睡不著觉！



近年来韩国影视作品中的反派角色越来越受注目，像是《王命之徒》中饰演权臣「韩明浍」的刘智泰，靠著逼近100kg的霸气体格与锐利眼神，带来令人窒息的压迫感，成为热门话题。 而这次换成在古装剧中向来以绝美外貌与华丽动作戏闻名的李准基来诠释恶角，光是反差感就让人期待值爆表！



回顾李准基的演艺之路，从电影《王的男人》的妖娆戏子、《华丽的假期》的热血青年，到电视剧《月之恋人-步步惊心：丽》的痴情皇子、《恶之花》的冷血杀人魔，再到《Again My Life》的正义检察官、《阿斯达年代记：阿拉姆恩之剑》的驘勇战士，他早已证明自己在爱情、惊悚、 动作等各类型题材中都能游刃有余。 这次选择以Netflix古装电影作为新挑战，他要如何用独特魅力颠覆观众对反派角色的想像，全球粉丝都在屏息以待。

据悉，《鬼差》目前已完成主要选角，预计於今年8月正式开拍，上映日期虽未公布，但消息一出已经在网路上引爆讨论热潮！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻