《超人回來了》安娜告訴大家什麼叫基因強大！這真的不是娜恩建厚的姐弟幼年照？
明星 2019年7月4日 星期四09:24 Rui
自從《超人回來了》娜恩建厚一家亮相之後，就有不少觀眾開始羨慕起爸爸朴柱昊的人生了，不僅娶了貌美如花的外國太太，還生了一對冰雪聰明無敵可愛的混血姐弟，該不會是上輩子拯救了地球吧。
隨著年紀的增長，娜恩建厚這對小姐弟的顏值也是不斷地在升級啊，每一期的播出都讓廣大姨媽粉們情不自禁地咧嘴傻笑。 小姐弟長得如此可愛，當然是有爸爸媽媽的功勞啦，而媽媽安娜曬出了自己的童年照之後，看過的人都說「媽媽的基因實在太強大了」！
日前安娜在自己的IG上公開了兩張照片，附言寫道：「媽媽發給我幾張照片。 」照片就是安娜小時候。 嗯？ 這難道不是娜恩和建厚的嬰兒照嗎？？
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第一張照片中的安娜五官精緻立體，和女兒娜恩根本一模一樣啊？ 第二照片中的安娜閉著眼睛搞怪，看上去完全就是兒子建厚啊~~ 其實兩張照片都是媽媽，只能說不管是娜恩還是建厚都超級像媽媽呢~
「圖：安娜IG」
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