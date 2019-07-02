朴有天一审判决结果公开！ 有期徒刑10个月、缓期2年执行

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今日上午韩国水原地方法院对朴有天违反毒品管理条例的嫌疑进行一审宣判，最终量刑为有期徒刑10个月、缓期2年执行，罚款140万韩元，朴有天随即获得释放。

审理开始前，超过50名朴有天的粉丝来到现场排队等待入场旁听，宣判后流著泪离场。

裁判部表示：「被告人因为与黄荷娜共同购买1.5g冰毒、分7次使用的嫌疑而被审判。 （当事人）坦白犯罪事实，并全部承认有罪。 在量刑方面，像本案这样的毒品类犯罪有严重的社会危害性，需要处以严刑。 」

关於量刑，裁判部说明道：「根据对被告人腿毛的检测结果，已经吸冰毒很久。 考虑到被拘捕后承认犯罪，而且是初犯，在超过2个月的拘留期间表现出良好的反省面貌，认为现阶段更适宜附加保护观察或治疗命令，以及缓期执行。 刑罚的目的应该是给他重新适应社会的机会。 」



此前，南阳乳业创始人的外孙女黄荷娜称有一名艺人和自己一起吸毒，舆论猜测该艺人是朴有天，朴有天当时的所属社C-JeS娱乐召开紧急记者会，朴 有天含泪坚决否认吸毒。 随后，警方在4月14日对其住宅等进行收押取证，次日朴有天主动出席调查，一周后毒检结果出炉呈阳性，但仍辩称「不知毒品成分如何进入体内」，当日即被C-JeS解约称「无法修复信任关系」。 被拘捕后4天，即4月29日，朴有天首次承认了大部分吸毒事实。

6月14日进行的第一次法庭辩论上，朴有天哽咽称：「被拘留后看到亲人朋友担心我。 为我流泪的模样，能猜到信任我的人们因为我犯下的错而有多么失望、流了多少泪。 真心感到自己犯了很大的罪。 」

此外，共犯黄河南将在本月10日接受第三次公审。



（图源：KSD）

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