tvN新剧《当恶魔呼喊你的名字时》公开首版预告！郑敬淏、朴诚雄双人海报引发话题
韩剧 2019年7月1日 星期一10:39 JiaJia
海报完全突出剧情主旨！郑敬淏、朴诚雄的「BROMANCE」绝对值得期待，月底就看的到《当恶魔呼喊你的名字时》～
将接档《请输入检索词WWW》於本月（7月）31日首播的tvN新水木剧（周三、四）《当恶魔呼喊你的名字时》，由《Circle：相连的两个世界》闵镇基导演执导、《回来吧大叔》卢惠英编剧和高奈利编剧联合执笔。以歌德的《浮士德》为模型，描述10年以来将灵魂卖给恶魔、年纪轻轻就享受成功的作曲家，为了延长合约，需要交给恶魔另外三个人的灵魂买卖契约，以此展开的神秘人性爱情故事。由郑敬淏、朴诚雄、李雪、李伊等人主演。
在首波预告中，可以看到「灵魂买卖契约书」，「乙方」为郑敬淏饰演的「徐东川」，他与恶魔做了个约定；恶魔则由朴诚雄饰演，而他正附身在以「体验派」演技闻名的顶级演员「毛太江」身上。
在双人海报中，上面写著「归还灵魂的前六天，确定要与恶魔延长合约吗？」的文字。从照片中可以看到，郑敬淏坐在钢琴前，而朴诚雄侧身、微微倾向郑敬淏；往上一看，是两人的倒影，通过特殊化妆的郑敬淏和恶魔扮相的朴诚雄，刺激著观众们的好奇心。
（图片、影片来源：tvN《当恶魔呼喊你的名字时》）
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