从 2009 年出道至今,朴春特色十足的歌声早已广为人知,但直到今天她才准备第一次挑战 OST!

KBS 2TV 今天(1 日)透露,朴春将为正在播出的月火剧《香水》演唱最新 OST “I Do I Do”,在出道满十年后终於首度为电视剧献声。

“I Do I Do” 是一首 pop ballad 风格的歌曲,将由朴春以感性又充满力道的歌声,来诠释剧中主角徐伊道和闵艺琳的爱情发展。配合深情的歌词「I do I do I do anything for you / 如果是为了你都能抛弃自己⋯⋯为了你而呼吸 / 为了你而存在 / 你是我的星星 Everything 我会守护你」,旋律以梦幻的钢琴伴奏加上节奏鲜明的吉他为主,势必将成为一首令人印象深刻的 OST。

另一方面,朴春今年终於久违地只身回归,两支主打歌「春」和 “4:44” 都大获好评;今晚在收看《香水》前,别忘了先锁定朴春演唱的 “I Do I Do” 音源!



(照片来源:newharoobompark、KBS)

