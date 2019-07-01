就是今天！GFRIEND 携迷你七辑〈Fever Season〉正式揭开热带夜

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稍晚 GFRIEND 就要带著 〈Fever Season〉回归了，在那之前来最后预习一次这张新作品吧！

Source Music 上周末公开了 GFRIEND 迷你七辑 〈Fever Season〉的亮点集锦，从最新主打歌「热带夜」、”Mr. Blue”、”Smile”、”Wish”、”Paradise”、「期待」到韩文版的（原日语单曲）”Flower” 各自都有清爽或感性的应景魅力。



这张迷你专辑总共收录了八首歌曲，除了主打歌由多次为 GFRIEND 打造畅销歌曲、让人绝对因信赖而听的作曲家创作外，「期待」更由 GFRIEND 全员参与作词，是特地献给粉丝 Buddy 的感谢之作。

今晚六点（韩国时间）GFRIEND 就会发行〈Fever Season〉的完整音源和 MV，而八点则会在 V LIVE 上直播回归发表会，到时候别忘了锁定罗！



（照片与影片来源：Source Music）

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