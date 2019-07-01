tvN新劇《當惡魔呼喊你的名字時》公開首版預告！鄭敬淏、朴誠雄雙人海報引發話題
韓劇 2019年7月1日 星期一10:39 JiaJia
海報完全突出劇情主旨！鄭敬淏、朴誠雄的「BROMANCE」絕對值得期待，月底就看的到《當惡魔呼喊你的名字時》～
將接檔《請輸入檢索詞WWW》於本月（7月）31日首播的tvN新水木劇（週三、四）《當惡魔呼喊你的名字時》，由《Circle：相連的兩個世界》閔鎮基導演執導、《回來吧大叔》盧惠英編劇和高奈利編劇聯合執筆。以歌德的《浮士德》為模型，描述10年以來將靈魂賣給惡魔、年紀輕輕就享受成功的作曲家，為了延長合約，需要交給惡魔另外三個人的靈魂買賣契約，以此展開的神秘人性愛情故事。由鄭敬淏、朴誠雄、李雪、李伊等人主演。
在首波預告中，可以看到「靈魂買賣契約書」，「乙方」為鄭敬淏飾演的「徐東川」，他與惡魔做了個約定；惡魔則由朴誠雄飾演，而他正附身在以「體驗派」演技聞名的頂級演員「毛太江」身上。
在雙人海報中，上面寫著「歸還靈魂的前六天，確定要與惡魔延長合約嗎？」的文字。從照片中可以看到，鄭敬淏坐在鋼琴前，而朴誠雄側身、微微傾向鄭敬淏；往上一看，是兩人的倒影，通過特殊化妝的鄭敬淏和惡魔扮相的朴誠雄，刺激著觀眾們的好奇心。
（圖片、影片來源：tvN《當惡魔呼喊你的名字時》）
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