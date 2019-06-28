OCN校园恐怖悬疑剧《临时制先生》公开尹钧相、琴世禄双人海报！
韩剧 2019年6月28日 星期五11:23 MiJimin
这题材真的让人很好奇，「尹金匀木目」要变回「尹钧相」啦～！！（感觉真的有瘦了不少）
OCN全新水木剧《临时制先生》（Mr.临时老师）公开了男女主人公的双人海报，无表情又神秘的氛围引发网友的好奇心。
《临时制先生》的故事背景设置在0.1%的名们私立学校，也让许多网友联想到爆红的神剧《SKY Castle》（天空之城），希望剧本能够强大啊。
尹钧相这次化身为一名有律师背景的合同制教师「奇武赫」，原本是胜诉率第一的超强律师，却因遇上校园的可疑杀人案件后，陷入事业低谷，为了恢复声誉，他化身为合同制的临时教师进入该校任教，在挖掘事情真相的过程，亲眼目睹了校内各式各样的青少年犯罪后，决心站出来替他们发声。
而琴世禄则饰演热血的体育老师「河素贤」，她无条件相信并支持学生们，是千明高中里唯一的「学生傻瓜」，她在《热血司祭》中表现出色令观众印象深刻，还出演了《Running Man》私下相当可爱活泼，热血类型的角色蛮适合她的。
看剧照感觉又会是一出戏里气氛紧张，私下花絮很欢乐的电视剧啊～！
由《Frost医生》的成勇日导演与张洪哲编剧合作，将在7月17日首播，接档《救救我2》。
▼预告：
（图自：官方剧照）
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