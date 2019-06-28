演员话题性《春夜》丁海寅夺下冠军《WWW》张基龙首次挤进TOP.10

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《阿斯达年代记》依旧成为电视剧的话题冠军，而《请输入检索词WWW》男主张基龙首次进入前十名，恭喜～恭喜～！

韩剧《春夜》丁海寅、韩志旼在上礼拜夺下了「电视剧演员」话题性的冠、亚军，宋仲基则回到了TOP.3，原本第三名的李政宰，相当可惜的下降到第九位。



＊ 6月第三周的「电视剧演员」话题性TOP.10：

1．丁海寅《春夜》▲２

2．韩志旼《春夜》▽１

3．宋仲基《阿斯达年代记》▲１

4．林秀晶《请输入检索词WWW》▲２

5．甘宇成《风在吹》▲５

6．金荷娜《风在吹》▲５

7．申惠善《仅此一次的爱情》→持平

8．金明洙《仅此一次的爱情》▲１

9．李政宰《辅佐官》▽７

10．张基龙《请输入检索词WWW》▲３

（此话题性排行榜为韩国GOODDATA调查公司无论好坏，能引发话题的关键词TOP.10排行榜）

而《请输入检索词WWW》张基龙则是开播以来的首次进榜，《风在吹》甘宇成与金荷娜名次大幅上升，提高了不少讨论度，《仅此一次的爱情》申惠善与金明洙则在7.8位，后两部电视剧进入关键性剧情，网上讨论度都很不错。



＊ 6月第三周的「电视剧」话题性TOP.10：

1．《阿斯达年代记》→持平

2．《春夜》→持平

3．《请输入检索词WWW》▲１

4．《VOICE3》▲１

5．《仅此一次的爱情》▲１

6．《风在吹》▲３

7．《辅佐官》▽４

8．《救救我2》→持平

9．《深渊Abyss》▲１

10．《香水》▽３

而「电视剧」话题性中，《阿斯达年代记》依旧拥有其他剧两倍以上的讨论度，坐稳冠军位置。

（图自：官方剧照／黄Viu煲剧平台）

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