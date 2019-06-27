新剧《Justice》胜诉率超高的帅气律师「崔振赫」遇上绝美正义检查官「NaNa」
韩剧 2019年6月27日 星期四10:30 MiJimin
【多图＋最新预告】官方公开崔振赫、NaNa、孙贤周等人物剧照，又一部西装控必追的韩剧登场！
KBS全新水木剧《Justice》（每周三、四播出）公开了主演崔振赫、NaNa、孙贤周等人的人物剧照，每一位都有西装的正式造型。
《Justice》改编自2017年深受网友们喜爱的同名网路小说，讲述因为不当的权力、金钱而失去家人的律师，和燃烧著复仇之火、像恶魔一样的男人交易后所展开的故事。
▼崔振赫饰演业界胜诉率最高的律师「李泰京」，负责高层的事件，诉讼都能打到无罪释放或至少缓期执行的结果，有著锐利逻辑、出众外貌；孙贤周饰演建设公司的会长「宋宇龙」，是一个以金钱为武器、以人类欲望作恶的男人。
▼最新预告，想为弟弟复仇的李泰京，结识了恶魔一般的男人宋宇龙：
▼Nana饰演检察官「徐妍儿」，跟随著父亲（检察总长）的脚步成为一名正义检察官，无论对方身分高低都勇於将其定罪，被称为”炸弹”一般的存在，喜欢著李泰京。
此剧由《仲夏夜之梦》赵雄导演与《无理的前进》、《学校2017》的郑灿美编剧合作，将在7月17日首播，接档《仅此一次的爱情》。
（图自：官方剧照）
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