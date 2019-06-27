韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况-检法2再次夺冠，风在吹猛刷新高

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这周（6/24、6/25）无线月火收视再次由《检法男女2》刷新跑第一，《初次见面我爱你 》以自身最高收视圆满落幕。有线《风在吹》催泪再破最高收视，《Abyss》则顺利大结局。

无线月火MBC的《检法男女2》6/24 再次以6.8%~8.7% 刷新高，6/25 则以 6.1%~8.3% 继续跑第一，持续坐在无线月火收视冠军宝座上。



KBS2《Perfume/香水》这周先掉再回升，分别是 4.3%~6.1%、5.3%~6.9%，始终保持在基本收视范围。



落后的SBS《初次见面我爱你 》则以 2.8%~3.1%、3.9% ~4.6% 自身最高收视画下圆满句点。



因SBS电视台调整了月火播出内容，暂时停播迷你剧。原预定接档的《侦探医生》则移到 7/17 水木时段。原月火剧时段播夏季限定综艺节目，下周预定上档《同床异梦2 ：你是我的命运》、《燃烧的青春》，7/22 才是李瑞镇、李升基、朴娜莱的《小森林》首播日期。

有线月火的JTBC《风在吹》甘宇成和女儿见面太催泪了，这周分别以 5.170%、5.662% 再次刷新收视记录，领跑有线月火收视。



tvN的《Abyss/深渊》较上周回升，以 2.043%、2.282% 大结局。



《Abyss/深渊》是朴宝英收视最差的一部剧吗？下周接档的是《60天，指定幸存者》，改编自美剧《指定幸存者》，由《金秘书为何那样》共同导演柳钟善与《成均馆绯闻》作家金泰姬合作打造。池珍熙、裴宗玉、金奎吏、李俊赫主演。讲述总统国政演说当天发生恐怖攻击，总统及众多内阁成员不幸丧命，继承顺位排行第12位的环境部长官朴武振，代行总统职权60天，在各种阴谋中保护家人和国家的故事。20190626

#这周来不及追剧进度，跳过剧雷。

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