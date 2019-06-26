新剧《新入史官具海玲》车银优、申世景等主演人物精致海报公开！
韩剧 2019年6月26日 星期三10:35 MiJimin
【多图】每一次公开的海报或剧照，构图上真的很美耶…，让人很期待～！
预计在七月中首播的MBC全新水木剧《新入史官具海玲》（每周三、四播出），公开了五位主演的人物海报，画风精致唯美，令人惊叹不已。
《新入史官具海玲》以在动荡的19世纪初受到性别歧视的女士们为主人公，讲述她们力图改变「男女有变，贵贱之分」这一恒久的真理，也是新进女史官们的宫廷生存记及桃源大君李林和具海玲的爱情故事。
申世景饰演「具海玲」，她的兴趣是阅读西洋书籍，崇拜的人物是伽利略，她是不结婚而不是嫁不出去，19世纪汉阳的问题女子。
车银优饰演桃源大君「李林」，被关在宫里的孤独母胎SOLO王子，在宫外则是汉阳人气最高的恋爱小说家。过著双重生活的日子里，他与正直的士官、合法的跟踪狂「具海玲」结缘，孕育出爱情。
两位的颜值…真的是高到不行。
▼车银优海报上的一句：「我不想让你就这样离开。」感觉可以期待一下他在剧中大展撩妹技巧。
▼申世景这次化身为美貌与智慧兼具的女官，在儒家思想根深蒂固、男尊女卑的朝鲜，成为改变这一切旧思想关键人物。
▼朴基雄饰演李林的哥哥「李镇」，为保护百姓而选择艰难道路的王世子，非常爱护弟弟。
▼李知勋
▼朴智炫
《新入史官具海玲》将在7月17日20:55首播，接档《春夜》。
（图自：官方剧照）
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