朱智勋为《李尸朝鲜3》夜间致电导演 8/24即将来台

韩国人气男星朱智勋的亚洲巡回见面会「All About JU JIHOON」7月21日以首尔场为起点，之后将到泰国、香港，8月24日晚间在台大体育馆一楼与台湾粉丝相见欢。
继2013年办「With You」粉丝见面会相隔六年之后，朱智勋再度於首尔举办见面会，这次更要前进亚洲多国，朱智勋2006年因为演出《宫 野蛮王妃》人气窜升，2017、2018年参与电影《与神同行》系列电影再创事业高峰，接连在电影《北风》、《七罪追缉令》累积好口碑，最近更以影集《李尸朝鲜》吸引全球观众目光。
正在赶拍《李尸朝鲜2》的朱智勋虽然对剧情保密到家，但因为看完剧本觉得太精彩，忍不住晚上11点打电话给导演，一直逼问导演何时会拍第三季，想知道第三季的拍摄行程，要先排出时间，他也提到拍该戏就像拍电影般一样讲究，若是要拍到第十季他也会继续拍下去。台北站粉丝见面会将会於8月24日晚间7点在台大体育馆一楼举行，门票将於6月30日中午12点於年代售票系统正式开卖，此次的粉丝见面会票价分为台币VIP区5800、A区5200、B区4800、C区3800元等四种，VIP区限量210张可以获得完全限量的「朱智勋AR显像珍藏海报」，全票种均能抽拍立得、签名海报礼物，此外只要购票就能参加全场击掌福利。
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照片: SYL TW / 电影剧照
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