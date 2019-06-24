一边是孔刘现身巴黎看秀被他的少年感震惊；一边是金材昱一丝不露却这么性感！
明星 2019年6月24日 星期一11:15 Rui
近日，巴黎男装周正在如火如荼的在进行中，除了秀场上超模的帅气身影，各路明星的看秀造型也很有看头呢！
先来看看帅大叔孔刘。 最近他现身巴黎看秀，他穿著LV19年秋冬款现身Louis Vuitton2020男装秀场。 身高184cm的孔刘西装叠穿，非常有个性。 只是孔刘明明都已经40岁了，却依旧保持著那股少年感~
外套下面孔刘穿得是一件非常简单的黑色T恤，满满的舒适感扑面而来，真的是有颜任性，随便穿件T恤都敢来看秀，哈哈哈哈~
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接著就是近期人气火爆的「金馆长」金材昱。 他参加了Dunhill2020春夏时装秀，以一身灰色西装+浅紫色衬衣登场。 不同於传统正式的西服，金材昱所穿的西裤是拖地阔腿裤，将原本就有大长腿的他衬托得腿长2米8，脖子以下全是腿。 西装也不好好穿在身上，随性地朝肩上一搭，露出丝质衬衣，给人以慵懒痞帅感。 金材昱上扬的嘴角看上去是坏坏的笑容，让人欲罢不能啊。
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