宋仲基+宋江+玄彬混合体？《X 101》李津宇真的来到洪锡天节目！帅气又暖心引讨论

参赛《PRODUCE X 101》小有名气，正以男团GHOST9成员活动的「小海南」（海南米）李津宇，近期不断被韩网提起，赞许他「好好得长大了」、「有宋仲基的感觉」等等，就连知名同志艺人洪锡天突然追踪了他也被拿出来讨论

*相关报导回顾：是小海南！《X 101》李津宇长成182型男！GHOST9爱豆活动外也演戏，网：像宋仲基



洪锡天上月中旬追踪了李津宇个人IG，想不到本月初便邀请他上自己的YouTube节目《洪锡天的宝石盒》！《洪锡天的宝石盒》是个以洪锡天个人观点为出发的节目，以他身为Gay的眼光搜罗演艺圈宝藏男艺人的谈话互动节目，最新第13集、第13颗宝石就是李津宇。



节目进入正题要介绍李津宇，洪锡天便激动不已说他是「宝石中的宝石」，说自己太晚发现李津宇了，发现时毫不犹豫的追踪了，还骄傲的说自己追踪他的事情被写成文章到处转传。他和Gay后辈、YouTuber「金DDOLDDOL」见到李津宇现身更是被他的美貌激动到不行，和工作人员齐说他有宋江、李敏镐、宋仲基、玄彬的影子，李津宇听了各种赞美也害羞。



问李津宇突然因「洪锡天的新点赞对象」登上热门的感想，他很坦白的说：「我很开心，有个传言被洪锡天前辈肯定的话，会大发。」洪锡天也很坦率的说自己看《PRODUCE X 101》的时候被金曜汉（现WEi成员）迷得不要不要的，没注意到李津宇，不过很欣慰李津宇好好的长大了。



虽然可见李津宇很紧张，但他和洪锡天相处过程让观众看了很舒服、很温暖，包括李津宇不讳言看了《宝石盒》最印象最深是‎刘台午嘴对嘴亲了洪锡天，还有听见洪锡天的出柜故事站起来抱了抱他想安慰他。



李津宇会自称「小海南」的绰号正因为他来自全罗南道海南郡，聊到父母，他说自己父母工作是种大白菜，从小就会帮忙农事，在当上爱豆当觉得累的时候都会想到父母，「就觉得这些都不算什么」。李津宇还当场示范怎么切大白菜、怎么看大白菜好坏，甚至直接生吃了，尾声更怕大白菜被丢掉跑回来拿走。



节目播出后，YouTube网友和洪锡天一样，不是称赞他帅或暖心，就是称赞他谦虚孝顺，留言如：

「不是开玩笑，真的好帅啊……好像是近期看过的最棒美貌」、「真的有宋江的样子，连宋仲基玄彬都有，美貌+180（身高）简直不像话，大发吧海南。」

「不知道是不是只有我这么觉得……从农村或地方来的朋友……像以前的人那样，有更真挚沉稳的感觉，很有魅力……」

「能感受人很善良，是看宝石盒到现在觉得最善良的人。」

「哇……感觉是目前出演的爱豆中对洪锡天最亲切的，完全没有不舒服的感觉，应该会红起来」

「应该会红……希望以后也能带著纯真谦虚的初衷继续成长。」

「不单纯是因为长得帅吧，连人品都像宝石一样。」

▼完整节目

如节目所提到，李津宇正在由张东民、SHINee Key、IVE安兪眞等人出演的烧脑综艺节目《犯罪现场归来》中担任侦探助理，也正积极朝戏剧发展，最新消息是考取了东国大学戏剧系，对他有兴趣的观众不妨关注他个人或团体GHOST9活动吧！



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