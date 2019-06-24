元斌婚后9年空白期无作品！错过这么多好作品实在太遗憾了～

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曾经表示「外貌不是一切」、结婚后几乎处於半隐退状态的元斌，2010年拍完电影《大叔》之后再也没有拍过任何影视剧作品，只在广告中亮相的他被网民调侃是「有钱任性」。

9年的空白期里，元斌其实也拒绝过N部作品，被他拒绝的作品也成就了其他演员，今天我们就一起来看看吧。



《太阳的后裔》



让亚洲掀起兵哥哥热潮的《太阳的后裔》，宋仲基因为柳时镇大尉一角晋身为韩流巨星，热度至今不减。 编剧金恩淑曾在采访中透露，在她心目中柳时镇大尉的第一人选就是元斌，没想到却被他拒绝了。 而赵寅成和孔刘也无意出演，最终角色落到了宋仲基身上。

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《釜山行》（又译《尸速列车》）



2016年的一部《釜山行》堪称是韩国影坛的奇迹，小成本制作却创下了惊人票房。 孔刘在剧中担任男一号，而最开始挑选男主角时，元斌和李秉宪皆因有其他行程而婉拒。 后来外界才得知，让元斌推掉《釜山行》的工作竟然是咖啡广告~~让元斌的粉丝大呼遗憾。

《与神同行》



元斌又一次和人气作品擦肩而过。 两部号召接近2700万观影人数的《与神同行》系列，河正宇扮演的江林最先找到了元斌、孔刘和金宇彬。 据知情人士透露，元斌在看过剧本、出演阵容等之后还是推辞了。 原作漫画家还在某节目中公开表示过：「看到新闻报道说元斌可能出演的时候真的超级期待，真的很想他来演。 」

《军舰岛》



知名导演柳承莞继《老手》之后的又一力作，试镜一开始剧组就找到了元斌，但没想到却被他拒绝了。 据悉，比起这类巨制大片，元斌更希望出演编剧主义的影片。 几年前他曾约定出演李沧东导演的作品，但相关作品未能开机，而他也一直在等待，最后该角色又是由宋仲基出演。

此外，元斌还婉拒了《The King To Hearts》中李升基与《那年冬天风在吹》中赵寅成的角色。



「图：各影视剧宣传照」

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