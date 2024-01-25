是小海南！《404》李津宇长成182型男！GHOST9爱豆活动外也演戏，网：像宋仲基

《PRODUCE X 101》（因为是《PRODUCE》系列第四季，又俗称《404》）2019年播毕至今逾4年，还有哪些当时没出道的练习生，你还深刻记得呢？近期有位练习生不断被韩网回忆起，是「小海南」李津宇。

李津宇当时参赛介绍自己来自海南郡，所以昵称「小海南」（音译「海南米」），节目上种种呆萌反应与可爱表演令观众印象深刻，可惜第三次排名仪式惨遭淘汰，后来才经由‎法院证实他的淘汰是节目造假。



韩网instiz与theqoo等等论坛大约从去年下半年到最近几天，隔一段时间就有相关文章回忆李津宇参加《404》的画面，并贴出他的近况照。欣赏完他的近照，网友都忍不住赞叹「真的长大了」、「很有演员脸，希望去当演员」、「越来越像宋仲基」……等等。李津宇参加《PRODUCE X 101》当年才15岁，今年即将满20岁，去年在所属团体GOST9回归秀上透露又长高了、长成182公分‎，加上样貌愈加帅气，也难怪大家对他的成长相当欣慰。

▼「现在备受冲击的《PRO X》李津宇近况...jpg」



▼「感觉长得很好的《PRO X》小海南李津宇近况.jpg／今年成年了，身高182cm／好像有很多人说长得像宋仲基」



▼‎「大转变的《PRO X》李津宇近况」、‎「别人家的孩子都长得快→《PRODU》小海南优秀近况.jpg.x」、‎「洪锡天的点赞对象NEW」‎



▼李津宇去年底开设了个人IG，照片积极输出



虽然李津宇从《PRODUCE X 101》淘汰，但当年就和同公司一起参赛的练习生李优珍（前译李宇镇）与李兑升（前译李太胜）组成限定男团TEEN TEEN出道，后来三人再扩组成9人男团GHOST9（黄栋俊、SHIN、孙准亨、李康成、崔峻晟、Prince、李兑升、李优珍、李津宇，黄栋俊与李兑升目前已退团）。GHOST9去年参赛竞演节目《PEAK TIME》虽未能闯进决赛，但些许提高了团体知名度，李津宇拜冠军团VANNER泰焕「为师」，两人师徒情也令人深刻，结束比赛后还和GHOST9队长孙准亨与其他团参赛者发行单曲〈NXT2U〉。



除了本业爱豆，李津宇确实也如同网友期望的积极朝戏剧发展。李津宇结束《PRODUCE X 101》后，和同样参赛的南到贤一同录取名校翰林艺高并前往就读，一个舞蹈科一个音乐科，但一起参演了学校拍摄的网路剧《因为是你所以喜欢》，去年底更与woo!ah! Wooyeon、VERIVERY冈旻等合作网路剧《只要动动手指》（Snap and Spark），最新消息李津宇本月更考取了东国大学戏剧系，要成为李政宰、赵寅成等演艺圈前辈的学弟。



文末就来听听李津宇所属GHOST9去年发行的〈RUCKUS〉吧（编按：封面图是李优珍，和李津宇两个人真的成长很多啊）！以及小编私心想推荐的清新风格〈Up All Night〉。



如果还想欣赏更多照片或影片，小编也能放XD：



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