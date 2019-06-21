七月新剧《LEVEL UP》公开成勋、韩宝凛等五位主演的官方海报！
韩剧 2019年6月21日 星期五12:12 MiJimin
这部爱情喜剧中，还有两位偶像出身的男演员～！大家期待这一部剧吗？
Dramax/MBN全新水木剧《LEVEL UP》（每周三、四播出）公开了两张 5 位主演的官方团体海报，每一位都用不同表情，来展现自己的人物特色。
▼早先公开过的男女主角双人海报，描述救活率100%的企业结构调整专家「安丹特」（成勋 饰）和电玩宅「沈妍华」（韩宝凛 饰），一起拯救生意跌落谷底的游戏公司，为推出新作品而奋战的浪漫爱情喜剧。
▼ 5 位主演一字排开，依序是车善玗（B1A4的Baro）、韩宝凛、成勋、安信源（g.o.d 的Danny Ahn）、姜星，以黄白办公室为背景，带出热情、明亮、充满希望的氛围。
▼成勋和Danny Ahn是高富帅企业家兼好友！两人的西装造型真的蛮帅气的。
▼主演人物形象剧照：
▼预告：
新剧《LEVEL UP》将在7月10日首播。
（图自：官方剧照）
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论