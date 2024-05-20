BBC曝光胜利强行拉扯辱骂女性影片，郑俊英&崔钟训集体性侵还调侃受害人：「有生以来最搞笑」

昨日「BBC News Korea」YT频道公开了对「Burning Sun」事件的最新报导，其中首次曝光郑俊英聊天室部份对话内容，以及BIGBANG前成员胜利试图强行拖走女性的影片。

BBC公开了2016年3月聊天室中部份内容，郑俊英在大邱举办粉丝见面会前一晚，与崔钟训一起在附近酒店强暴了女性A某，聊天室内另外两人也在场。 当时A某昏倒撞到头部而失去意识，这些人居然认为很有趣。



聊天室权某问「昨天品尝大邱xx了吗？」 ，郑俊英发去录音档表示：「讲真的，这是我有生以来最有趣的一晚。 哥打开闪光灯所以被发现了，干嘛在那边开闪光灯啦，啊xx笑死了。」



朴某：「昨天以为那女的脑震荡了，吓死我。 跌倒时发出头骨破碎的声音。 我和俊英哥都xx吓到了。」 郑俊英回复一个笑脸emoji。



曝光此事的SBS姜景润（音）记者认为，这些人把自己包装成绅士形象、大部份粉丝都是女性，背地里却把女性当做玩具和用来炫耀的战利品，让女性失去反抗力并进行侮辱和厌恶。

根据聊天室内容，2016年1月还发生另一起性暴力+非法偷拍事件。 郑俊英、崔钟训及聊天室另外4名成员将崔钟训的女性朋友们叫到首尔近郊某滑雪度假酒店喝酒，很快这些女性就醉到失去记忆。傍晚时分，金某在聊天室分享多只偷拍影片给没来现场的胜利看，内容包括聊天室成员正在强暴一名失去意识的女性。



BBC还曝光胜利私下影片，包括在游艇上强行拉扯某女性、作势要打她、大喊「安静点、跟我过来」，另一个场合又搬出BIGBANG名号：「你应该对所有人尊重一些，虽然欧巴我是BIGBANG...」



he forced a woman to do something and almost hit her pic.twitter.com/vPbzuaK3Y9 — (@corneliastreetg) May 19, 2024

此外，「Burning Sun」及不雅聊天室涉案者中，郑俊英被判有期徒刑5年、已於今年3月刑满出狱，胜利二审获得减刑至1年6个月、去年2月出狱崔钟训退出乐团FTIsland并被判刑2年6个月、2021年11月出狱。 Burning Sun职员金某和少女时代Yuri亲哥权某分别被判有期徒刑5年和4年，YG娱乐前职员许某被判有期徒刑8个月、缓期2年执行。



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