朴寒星因丈夫「Burning Sun事件」而中断活动！时隔6年回归，首次吐露心声：「每天都像在地狱一样」

25日TV朝鲜综艺《爸爸和我》公开朴寒星（朴韩星）出演的预告片，吸引大家的视线。

在制作组采访中，朴寒星提到因丈夫「Burning Sun事件」而中断演艺活动的事情。她表示：「（站在镜头前）好像花了6年时间，很抱歉，非常抱歉。因爲丈夫的事情，作爲妻子有责任感，所以出现了这样的空白期，因为每天都像在地狱一样，所以与世界隔绝，我没有和任何人联系。」



一起出演节目的朴寒星的父亲说：「感觉像是走出了漫长的隧道，我怕（给女儿）带来伤害，所以更不敢问。」父亲在接受制作组采访时表示：「得了社交恐惧症，连觉都没睡好。想著要不要从高山上跳下来，想过很多极端的想法。」



朴寒星在2017年与前 Yuri Holdings 代表刘仁硕结婚，膝下有两个儿子。刘仁硕在2019年与 BIGBANG 出身的胜利被指爲「Burning Sun事件」相关的人物，受到很多批评。他因涉嫌贪污公司资金、介绍性交易等被判处有期徒刑1年8个月，缓刑3年。

当时「Burning Sun事件」受到社会的指责，批判的矛头也指向刘仁硕的妻子朴寒星。因此朴寒星拍完当时正在出演的电视剧《悲伤时相爱》后，便中断演艺活动，当时她通过 IG 表示：「关於我丈夫争议的事件，因为这些疑惑让更多人担心，真的很抱歉。随著年龄的增长，经历了很多，不管什么样的结果，我都会接受，结束电视剧后，我会好好的回顾我的人生，作为一个孩子的妈妈、一个男人的妻子，会努力生活的无羞愧。」而朴寒星最近与新公司签约，试图回归演艺圈。



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