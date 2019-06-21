这个组合很可以！崔宇植、孔明有望主演《菜鸟警校生》导演新作《小狗狗》
电影 2019年6月21日 星期五09:00 JiaJia
还记得《菜鸟警校生》（又译：《青年警察》）的朴叙俊&姜河那吗？金周焕导演将推出新作品，这次的主角锁定崔宇植&孔明！ #狗狗相的男人们和狗狗们的故事 #光看剧情简介就觉得很萌
2017年由朴叙俊、姜河那等主演的电影《菜鸟警校生》，两位男演员在作品中以火爆的「Bromance」紧紧抓住观众们的心。
而该片导演金周焕导演，预计於今年（2019年）下半年拍摄新电影《小狗狗（멍뭉이）》，描述如狗狗般可爱的两个男人，与狗狗们引发的一场骚动，主角们将在片中散发可爱魅力。选角名单也一并公开，就是最近电影界的大势――崔宇植&孔明，两人有望通过本片合作。
崔宇植曾出演过《尸速列车》、《玉子》、《魔女首部曲：诞生》等多部电影，最近更以《寄生上流》与剧组前进「坎城影展」，人气与演技备受肯定。
孔明则以电影《鸡不可失》跃升为「千万演员」。除大萤幕外，今年下半年还能在小萤幕上看到孔明，他将与千玗嬉、全汝彬、韩芝恩、安宰弘等主演JTBC新金土剧（周五、六播出）《Melo体质》，将在下月（7月）26日首播，共16集。
（图片来源：KSD、TVDaily）
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