《秘恋稽核中》人设大崩坏？ 精英女上司兼职「裸模」寻找呼吸空间，超速激吻戏遭网民狠批：意淫职场女性！

由申惠善、孔明主演的tvN新剧《秘恋稽核中》，开播以来凭著新颖的「社内稽核」题材收视节节上升，最新一集全国收视更冲上 7.9%。 然而，最新剧情却因女主角的特殊设定与突如其来的「大尺度」发展，在韩国论坛引爆一面倒负评，甚至出现「弃剧潮」！

《秘恋稽核中》讲述稽核部门王牌卢基准（孔明 饰）被贬去专门处理风纪的稽核三组，顶头上司是人称女魔头的空降室长朱仁雅（申惠善 饰），两人一起监视公司内男女之间的各种恋爱关系。



***以下谈及最新剧情***



剧情崩走：精英室长私下竟是「裸体模特」？

最新两集里，卢基准暗中调查朱仁雅时，竟意外撞见她在画室担任裸体模特，四目交集的瞬间两人都大惊失色。 第二天两人因工作来到酒店房间潜伏，一起坐在地板上、气氛和缓，朱仁雅解释这份「兴趣」是她在高压工作下的「呼吸出口」。



随后，卢基准应邀到画室作画，认真描摹朱仁雅的面容，直到画室只剩这两人。 朱仁雅看著画中的自己，沉吟道：「我有这么漂亮吗？」卢基准看著她回答：「确实很漂亮。」两人对望后突然上演热烈拥吻，更激动到打翻现场颜料与石膏像。



韩网骂声四起：简直是男人脑补的「18禁网漫」！

这段充满「成人感」的剧情转折让观众集体傻眼，韩国论坛热议内容充满火药味，不少原本支持该剧的粉丝纷纷表示要弃剧：

1. 简直像是画给男人看的成人漫画

2. 感觉就是男人的幻想，脑补干练女性私下一定会做这种事

3. 有必要把职场女性刻画成那样吗？

4. 女人非得要裸露才能呼吸吗？ 去大众澡堂也可以啊，何必要当动弹不得的人体素描模特儿？ 这种说法根本是在侮辱专业模特儿吧？

5. 什么鬼，跟第一集的剧情走向也差太多了吧

6. 画室用裸模时为何不把窗子遮住？

7. 就算是网路短剧的剧情也不会这么离谱。

8. 很傻眼，撇开模特这点不谈，这突如其来的发展是怎么回事？？

9. 既没有单恋的过程，也没几天暧昧期，突然就来了感觉亲下去？ 不要排挤观众（意指跟不上进度）好吗...

10. 只有在稽核的时候才好看，拜托专心工作就好。

11. 确实进展有点快，但还蛮有趣的kkk

12. 本来还很期待男女主如何从前两集的死对头关系发展成恋人，结果这演的是什么啊...... 不看了。

13. 秘书那条线的剧情也是荒谬至极。

14. 剧情发展得让人真不舒服。

15. 本来还觉得很有趣的，现在决定弃剧了，唉...

▽引起争议的关键戏份：



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