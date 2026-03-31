又能看到U娜合体啦！《21世纪大君夫人》IU×边佑锡登上刘寅娜电台，满满宣传行程让人超期待

哇！IU＆边佑锡真的上超多节目宣传《21世纪大君夫人》！已经开始期待4月到来啦～

今日（31日），据韩媒 Tenasia 报导，《21世纪大君夫人》主演的 IU 与边佑锡确定出演刘寅娜主持的 YouTube 电台节目《You in Radio》（유인라디오）。据悉，目前节目尚在拍摄前阶段，两人的日程正在调整中。



IU 与刘寅娜早在 2010 年录制综艺《英雄豪杰》时结缘，长久以来一直保持深厚友谊。虽然两人相差 11 岁，却是娱乐圈公认的无话不谈好姐妹。本次同台，粉丝可以期待她们自然的默契与特别化学反应，还有轻松分享拍摄中的趣味小故事，想必会非常有趣！而刘寅娜以幽默又贴心的主持风格闻名，常让嘉宾放松自在、分享超多幕后趣事。



即将在4月10日（Disney+ 同步上线）首播的《21世纪大君夫人》，以「21世纪立宪君主制的大韩民国」为背景，讲述一位拥有一切的财阀千金，却因「平民身份」而心烦意乱的女子，与一位作为王的儿子却一无所有、长期隐藏自我的男人之间，打破身份界限的浪漫故事。

近期 IU 与边佑锡也将展开密集宣传活动，包括张度练主持的《Salon Drip2》、刘在锡主持的《藉口GO》。边佑锡还将参加综艺节目《玩什么好呢》，与主持人兼挚友朱宇宰同框，互动令人期待！同时，他也将出演 IU 主持的音乐谈话节目《IU的调色盘》，宣传行程满满，大家千万别错过哦！



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