〈Move〉在《Produce X 101》掀起话题 幕后制作人果然是 Zico！
KPOP 2019年6月18日 星期二12:30 施乃琪
在歌手身份外，Zico 作为制作人也已经交出许多首亮眼作品，这次他又要与《Produce 101》系列节目携手啦！
多位歌坛相关人士纷纷在昨天（17 日）透露，Zico 为 Mnet 的《Produce X 101》概念评价音源 “Move” 担任了制作人，消息一出立刻掀起热烈讨论。
两周前节目在概念评价投票时，曾公开一小段 “Move” 的试听段落。由於特色鲜明的旋律和风格，一公开大众就猜测演唱者是不是 Zico，如今终於正式证实。
《Produce 101》系列节目发展到这一季，可以发现 Zico 其实与节目颇有缘份，不只为第一季优胜者金世政制作了大获好评的「花路」，也为 Wanna One 的小分队 Triple Position（姜丹尼尔、金在焕、朴佑镇）制作过「袋鼠」。
本届练习生会如何诠释 Zico 的音乐呢？这周五也别忘了锁定《Produce X 101》直播啦！
（照片与影片来源：KOZ Entertainment、Mnet、onestar Z）
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